Netflix, arriva TUDUM 2023: trailer e data, ci sono anche Henry Cavill e Zack Snyder!

A grande richiesta dei fan, anche quest'anno Netflix ha organizzato Tudum, il famoso evento globale che, dopo due anni in formato virtuale, sarà presentato in diretta streaming davanti a migliaia di fan a San Paolo del Brasile, raggiungendo il pubblico di tutto il mondo il 17 giugno prossimo.

Tutti i fan di Netflix sono invitati a collegarsi in diretta sul canale YouTube della piattaforma per assistere a un esaltante evento di due ore con tantissimi ospiti, dalle star ai creatori delle serie e dei film Netflix da tutto il mondo. L'evento sarà in programma il 17 giugno alle 22:30 CET / 13:30 PT / 16:30 ET / 17:30 BRT.

Il programma prevede la presenza dal vivo in Brasile dei seguenti artisti (soggetti a modifica):

Chris Hemsworth, Sam Hargrave - per il nuovo action Tyler Rake 2

Arnold Schwarzenegger - Fubar

Gal Gadot, Jamie Dornan, Alia Bhatt - Heart of Stone

Chase Stokes - Outer Banks

Jess Hong, Benedict Wong, Jovan Adepo, Alex Sharp, John Bradley - Il problema dei 3 corpi

Henry Cavill, Anya Charlotra, Freya Allan , Joey Batey - The Witcher 3

Zack Snyder, Deborah Snyder, Sofia Boutella - il nuovo sci-fi Rebel Moon

Gordon Cormier, Kiawentiio, Ian Ousley, Dallas Liu - Avatar - La leggenda di Aang

Christian Malheiros, Jottapê, Bruna Mascarenhas - Sintonia

Inaki Godoy, Mackenyu, Emily Rudd, Jacob Romero Gibson, Taz Skylar - One Piece

André Lamoglia, Valentina Zenere - Elite

Nicola Coughlan - Bridgerton

India Amarteifio, Corey Mylchreest - La regina Carlotta: Una storia di Bridgerton

Con partecipazioni straordinarie di:

Stranger Things

Jenna Ortega, Hunter Doohan, Emma Myers, Joy Sunday - Mercoledì

Squid Game

Squid Game: La sfida

Penn Badgley - You

Lily Collins - Emily In Paris

Pedro Alonso - Berlino

Omar Sy - Lupin

John Boyega, Teyonah Parris - Hanno clonato Tyrone

Golda Rosheuvel - Bridgerton

In più, come se non bastasse, Netflix ha promesso anche ulteriori sorprese, il consiglio quindi è quello di tenervi liberi sabato 17 giugno! Ovviamente noi di Everyeye seguiremo l'evento in diretta, dunque rimanete con noi.