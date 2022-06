Netflix annuncia Dragon Age: Absolution, serie tv di Dragon Age! Teaser e data d'uscita

Oggi, durante la Geeked Week '22, Netflix e BioWare hanno annunciato la nuovissima serie animata Dragon Age: Absolution, nuova serie tv animata che debutterà sulla piattaforma di streaming on demand a dicembre.

Creata in collaborazione con BioWare (creatori del pluripremiato franchise di videogiochi Dragon Age), Dragon Age: Absolution è ambientata a Tevinter e presenta un insieme di nuovi personaggi ispirati alla storia di Dragon Age, tra cui elfi, maghi, cavalieri, Qunari, Templari Rossi, demoni e altre sorprese speciali. Ulteriori dettagli saranno annunciati più avanti, ma intanto possiamo confermarvi che la showrunner: Mairghread Scott, con Red Dog Culture House in produzione. All'interno dell'articolo potete visionare il primo teaser di Dragon Age: Absolution e anche il primo poster, disponibile in calce.

Dal suo debutto nel 2009, il pluripremiato franchise di videogiochi ha portato i giocatori nel mondo di Thedas con storie ricche, personaggi indimenticabili e luoghi bellissimi e mortali da scoprire. Il prossimo gioco di Dragon Age, Dragon Age Dreadwolf, sarà un'esperienza incentrata sul giocatore singolo che si basa ulteriormente su questa incredibile avventura.

Un altro grande appuntamento con l'animazione targata Netflix presentata alla Geeked Week: per altre letture, scoprite i film Netflix originali europei in arrivo prossimamente, tra i quali spicca Ember, il nuovo lavoro di Sergio Pablos, regista del pluripremiato Klaus.