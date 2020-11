Netflix annuncia Back To The Outback, nuovo film d'animazione a base di rettili autraliani

L'Australia è nota per la sua fauna esotica. Tra serpenti velenosi, ragni letali e morbidi koala, è l'ambientazione perfetta per il nuovo film di animazione prodotto da Netflix e intitolato Back To The Outback.

La trama si concentra su di uno strambo gruppo di animali imprigionati in un rettilario. Stanchi di essere considerati dei mostri e di vivere la loro vita dietro una teca di vetro, decideranno di fuggire dallo zoo per raggiungere l'outback, un luogo in cui non verranno giudicati per il loro aspetto. I protagonisti sono Maddie, un serpente velenoso ma altruista amico di Zoe, un moloch (diavolo spinoso) particolarmente sicuro di sé. A loro si affiancano il ragno peloso Frank, lo scorpione Nigel e l'insopportabile koala Pretty Boy.

La loro avventura attraverso l'Australia, inseguiti dal guardiano dello zoo Chaz, si propone di dimostrare al pubblico che la diversità nell'aspetto non è sinonimo di malvagità ma spesso di bellezza interiore, come sottolinea la regista Clare Knight (montatrice di The LEGO Movie 2 e di Kung Fu Panda): "Maddie è al contempo la bella e la bestia, avere la possibilità di trasmettere un messaggio simile in una commedia è veramente la ciliegina sulla torta."

Back To The Outback potrà contare sulle musiche dello spassoso Tim Minchin e sulle voci inglesi di Isla Fisher, Eric Bana e Guy Pearce. L'uscita è prevista per l'autunno 2021, ma sembra che l'impegno di Netflix con gli studi animati sia già molto forte ed è appena riuscita a stupire tutti con la miniserie The Liberator.