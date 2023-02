Netflix: anche Andrew Garfield nel Frankenstein di Guillermo Del Toro con Oscar Isaac?

Guillermo Del Toro ha annunciato il nuovo film in stop motion The Buried Giant, ma prima l'autore messicano premio Oscar svilupperà un nuovo film di mostri che secondo le indiscrezioni sarà nientemeno che la sua tanto attesa versione di Frankenstein.

Precedenti voci di corridoio volevano Oscar Isaac come protagonista e Netflix in produzione e distribuzione, e mentre si attendono conferme definitive un nuovo rumor suggerisce che non solo il progetto continua a 'muoversi dietro le quinte', ma anche che Guillermo Del Toro avrebbe scelto Andrew Garfield per una parte nel cast.

Queste nuove indiscrezioni arrivano dal sito Giant Freaking Robot e hanno immediatamente fatto il giro del web, con i fan deliziati all'idea di avere Oscar Isaac e Andrew Garfield in un film di Guillermo Del Toro, ma chiaramente al momento è impossibile stabilirne l'autenticità. L'unica cosa ufficiale, al momento, è che il regista messicano - per sua stessa ammissione - sta lavorando ad 'un nuovo film di mostri top secret', e che Netflix probabilmente finirà per supportare a livello finanziario questa nuova impresa dopo il successo di Pinocchio e la serie tv The Cabinet of Curiosities.

Continueremo a monitorare la situazione per voi, quindi rimanete sintonizzati! Nel frattempo, però, fateci sapere che cosa ne pensate nella sezione dei commenti che trovate qui sotto.