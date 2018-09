Netflix e Amazon Prime Video valutano la versione IMAX dei loro prodotti

The Hollywood Reporter ha svelato che i colossi del servizio streaming, Netflix e Amazon Prime Video, stanno prendendo in considerazione le versioni IMAX per i loro prodotti cinematografici e sono in trattative con il fornitore per stabilire una potenziale release in quel formato. Ciò che scrive THR è stato confermato dai diretti interessati.

"Stiamo discutendo attivamente con tutti i servizi streaming di una versione IMAX" ha dichiarato il CEO di IMAX, Richard Gelfond alla Goldman Sachs Communacopia Conference "Il numero per dimensione evento è in IMAX. L'analogia più stretta è quella con una compagnia aerea, è come se ti dicesse 'puoi sedere in prima classe e bere champagne e puoi sedere in ultima fila'. Ho notato che le persone stanno andando verso IMAX".

Il CEO di IMAX ha citato anche Il primo uomo di Damien Chazelle come un primo esempio del vantaggio di vedere un film in formato IMAX.

Richard Gelfond ha già parlato con i produttori home theater come DTS per portare l'esperienza IMAX nei salotti delle persone.

I dettagli non sono stati diffusi ma è evidente come IMAX stia lavorando per cercare di rimanere al vertice, in un periodo in cui le sale cinematografiche sono sempre meno affollate. La versione IMAX di un film dalla sala cinematografica a quella di casa. Un futuro che potrebbe essere meno lontano di quanto si possa immaginare.