Netflix e Amazon Prime Video, i migliori cinecomic da vedere in streaming

Siete amanti dei film di supereroi ma conoscete a memoria i titoli del Marvel Cinematic Universe disponibili su Disney+? Niente paura, perché i cataloghi di Amazon Prime Video e Netflix sono stracolmi di cinecomic.

Tutti gli abbonati di Netflix, ad esempio, hanno un'ampia scelta pensata per soddisfare i gusti di chiunque: il palinsesto offre tantissimi film di Spider-Man, come l'intera trilogia di Sam Raimi con Tobey Maguire e The Amazing Spider-Man 2, passando per Spider-Man: Un nuovo universo e perfino Spider-Man: Homecoming e Venom.

Gli amanti della Marvel troveranno disponibile in catalogo anche Hulk di Ang Lee, mentre i fan DC avranno a disposizione Batman v Superman di Zack Snyder, Superman Returns di Bryan Singer e Suicide Squad di David Ayer, senza dimenticare i titoli slegati dai popolari franchise come Spawn, Kick-ass, Kick-ass 2, Hellboy 2 di Guillermo del Toro e Hancock. Per i fan del cinema italiano da segnalare anche la presenza de Il ragazzo invisibile: seconda generazione.

Spostandovi su Amazon Prime Video invece troverete ad aspettarvi titoli come Daredevil con Ben Affleck, Elektra e Watchmen di Zack Snyder, mentre tramite noleggio/acquisto digitale potrete assicurarvi la visione di Man of Steel, Batman e Robin, L'incredibile Hulk, Deadpool 2, Batman Returns e Spider-Man: Far From Home di Jon Watts.

Everyeye vi augura buona visione!