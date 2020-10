Netflix e Amazon nel mirino di Joe Biden: 'Devono pagare le tasse come tutti'

La corsa di Joe Biden alla Casa Bianca non si arresta di certo adesso. Con le elezioni alle porte, il leader del Partito Democratico ha voluto far sapere che, se e quando dipenderà da lui, le grandi aziende come Amazon e Netflix saranno trattate come qualsiasi altra azienda americana in fatto di tassazione.

"Sarò chiaro: i grandi lavoratori americani non dovrebbero pagare più tasse federali rispetto ad Amazon o Netflix. È ora che queste grandi corporazioni paghino finalmente la loro giusta quota", ha scritto l'ex vice presidente in un post su Twitter.

Ha ribadito il concetto anche in una manifestazione in Minnesota, durante la quale ha approfondito il problema parlando di come le più fortunate compagnie del momento abbiano pagato "zero tasse" nell'ultimo anno. Non è la prima volta che Biden si scaglia contro aziende del genere e proprio nel 2019 aveva postato un tweet nel quale dichiarava: "Non ho nulla contro Amazon, ma nessuna compagnia con guadagni di miliardi di dollari dovrebbe pagare meno tasse rispetto ai vigili del fuoco o agli insegnanti. Dobbiamo valorizzare il lavoro, non solo la ricchezza".

Dichiarazioni che sono destinate a far discutere. Per il momento Amazon non ha risposto direttamente, mentre un portavoce di Netflix ha fatto sapere che l'azienda ha pagato quanto dovuto. Probabilmente per Biden e i democratici ciò che viene imposto non è abbastanza, per cui staremo a vedere come si evolverà la situazione.

Intanto le star di Hollywood si preparano a votare e cercano di diffondere sui social le proprie idee.