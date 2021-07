Netflix, Amazon e Disney+, la guerra dello streaming è già in corso: il futuro è online?

La cerimonia degli Oscar 2021 è stata l'ennesima occasione per parlare della cosiddetta streaming war, la "guerra" tra i servizi streaming che vede contrapposti gran parte dei colossi dell'intrattenimento (e non solo): da Netflix ad Amazon Prime Video, passando per Disney+ fino ad arrivare agli emergenti HBO Max, Apple TV+ e Peacock.

Mentre lo streaming diventa sempre più importante ogni giorno che passa anche all'interno del panorama cinematografico, complice anche la chiusura temporanea delle sale causata dalla pandemia di Covid-19, abbiamo realizzato un video per analizzare l'evoluzione delle produzioni streaming negli ultimi anni e la forbice sempre più stretta tra distribuzione cinematografica e "da salotto".

Potete visionare il filmato direttamente all'interno della pagina o sul canale YouTube di Everyeye Plus, dove sono presenti tutti i nostri contenuti video dedicati al mondo del cinema, delle serie TV e degli anime.

Voi cosa ne pensate della crescente concorrenza tra i cinema e queste nuove piattaforme? Come sempre, fateci sapere la vostra nello spazio dedicato ai commenti qui sotto.

A proposito di distribuzione in streaming, vi ricordiamo che da oggi su Amazon Prime Video è disponibile La guerra di domani, atteso action sci-fi con protagonista Chris Pratt sviluppato da Paramount e acquistato dalla compagnia di Jeff Bezos per una cifra intorno ai 200 milioni di dollari.