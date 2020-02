Netflix aggiunge la categoria Top Ten per i film più popolari in catalogo

Il servizio di streaming on demand Netflix ha lanciato una categoria molto richiesta dagli utenti di tutto il mondo, quella della top ten dei contenuti più popolari.

La nuova featurette verrà aggiornata quotidianamente e "vi consentirà di vedere ciò che è più popolare su Netflix nel vostro paese", ha dichiarato il direttore dell'innovazione del prodotto di Netflix, Cameron Johnson, in una nota. "Sarà aggiornato ogni giorno e la posizione della fila varierà in base alla rilevanza degli show tv e dei film. Oltre all'elenco generale della top 10, sarete anche in grado di vedere le prime 10 serie più popolari e i primi 10 film quando farete clic sulle schede dei film e dei programmi TV", ha aggiunto. "Gli spettacoli e i film che compongono queste liste avranno anche uno speciale badge che li contraddistingue come Top 10, ovunque appaiano su Netflix. In questo modo puoi facilmente vedere cosa c'è al centro dello zeitgeist, sia che navighi per genere o nella tua lista contenuti personalizzata oppure durante la semplice ricerca di programmi o film specifici".

Al momento della pubblicazione di questo articolo pare che l'app Netflix non sia ancora stata aggiornata con la nuova featurette, ma un rappresentante del servizio di streaming ha riferito che "la funzionalità verrà implementata nel corso delle prossime ore", quindi dovrebbe essere disponibile per tutti gli utenti entro domani.

Sotto potete trovare un "esempio" di come apparirà la categoria.

