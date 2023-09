Netflix si è addormentata durante la riunione per il sequel di un cult premio Oscar

Da tempo lo sceneggiatore di L.A. Confidential, Brian Helgeland, sta cercando di realizzare un sequel del cult del 1997. Dopo il rifiuto di Warner Bros., Helgeland ha presentato il progetto a diversi studios ma nessuno ha manifestato interesse. L'autore ha raccontato un aneddoto per sottolineare la propria frustrazione.

Intervistato da Deadline al Toronto International Film Festival, Helgeland ha raccontato:"James Ellroy ed io abbiamo elaborato una proposta per L.A. Confidential 2, che si svolge durante l'epoca di Patty Hearst, quando l'Esercito di Liberazione Simbionese arrivò a L.A., e avevamo Guy Pearce e Russell [Crowe] e Chadwick Boseman nel ruolo di un giovane poliziotto che lavora per il sindaco Bradley. L'abbiamo proposto ovunque... Prima dovevamo andare alla Warner Bros. ma dissero che non facevano film di questo tipo. Ellroy è un performance artist e stava facendo il pitch ed era davvero straordinario. Il nostro dirigente di Netflix si addormentò durante il discorso. Andai a casa e dissi 'Non possiamo più fare questo film'".



Qualche mese fa James Ellroy demolì L.A. Confidential, criticando pesantemente la trasposizione cinematografica della sua opera, con protagonisti Russell Crowe e Guy Pearce.

Ambientato nel 1952, il film racconta la storia di un team composto dal tenente Ed Exley (Guy Pearce), dall'agente Bud White (Russell Crowe) e dal detective Jack Vincennes (Kevin Spacey) impegnato in un caso di pluriomicidio a Los Angeles. Exley s'innamora della prostituta Lynn (Kim Basinger), in realtà già amante di White.



