Netflix, Activision Blizzard fa causa al colosso dello streaming: ecco cosa è successo

Secondo quanto riportato da Deadline, Activision Blizzard ha intentato una causa nei confronti di Netflix accusando il colosso dello streaming di aver contattato illegalmente uno dei suoi maggiori dirigenti nel 2018.

"Netflix recluta ingiustificatamente i talenti senza osservare i suoi obblighi etici e legali" si legge nella denuncia presentata dalla casa sviluppatrice di Call of Duty in merito al passaggio del CFO Spencer Neuman alla compagnia di Reed Hastings. "Per modellare la sua forza lavoro secondo i suoi desideri, Netflix non solo licenzia senza riguardo i propri dipendenti che ritiene "adeguati", ma è impegnata in una campagna di bracconaggio illegale di dirigenti appartenenti ai suoi concorrenti indipendentemente dai propri obblighi contrattuali."

Stando al documento presentato presso la Corte Superiore della contea di Los Angeles, Netflix ha ingaggiato l'ex dirigente Disney mentre l'azienda produttrice di videogiochi stava "negoziando con Netflix per una partnership commerciale per distribuire dei contenuti multimediali di Activision."

Contattata dal sito, Netflix non ha voluto rilasciare commenti.

La nuova causa arriva quasi anno dopo che Netflix ha perso una lunga battaglia giudiziaria con 20th Century Fox, ora di proprietà di Disney, sempre a proposito dell'ingaggio di due dirigenti della compagnia. A settembre, Netflix ha presentato ricorso contro la decisione della questione con Fox.