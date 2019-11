Netflix ha riaperto il Paris Cinema a New York, salvandolo dal fallimento

Ted Sarandos, Chief Content Officer di Netflix, domenica ha annunciato che la compagnia ha intenzione di tenere aperto permanentemente lo storico Paris Theatre di New York City, l'ultimo cinema a schermo singolo di tutta Manhattan che era stato chiuso ad agosto.

Il gigante dello streaming, che ha riaperto Parigi questo mese per inaugurare il lancio del dramma di Noah Baumbach Marriage Story, si rivela l'improbabile salvatore di questo piccolo e romantico teatro di soli 581 posti (per una sola sala) situato a Midtown, di fronte al Plaza Hotel.

"Siamo stati in grado di riaprire il cinema Parigi per la programmazione di Storia di un Matrimonio", ha detto Saranados mentre introduceva la premiere del film di New York nella sede di domenica sera, "qualcosa che vorremmo rendere un po' più permanente - ci stiamo lavorando."

Non è chiaro se Netflix sta cercando di acquistare il teatro o di elaborare un accordo per gestirne la programmazione.

Il Cinema Parigi fu aperto nel 1948 e inizialmente era dedicato solo a film in lingua francese. Fino alla sua chiusura nel mese di agosto, il Parigi era stato gestiti da City Cinemas, ma l'edificio è di proprietà dello sviluppatore immobiliare con sede a New York Sheldon Solow. I rappresentanti di Netflix, City Cinemas e Solow non hanno risposto alle richieste di ulteriori commento.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo al trailer di Storia di un Matrimonio e alla recensione del film, che abbiamo visto in anteprima a Venezia.