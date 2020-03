Netflix acquista Kingdom Come, nuovo heist movie diretto da Rawson Marshall Thurber

È attualmente super impegnato nelle riprese dell'attesissimo Red Notice con protagonisti Dwayne "The Rock" Johnson, Gal Gadot e Ryan Reynolds, anche il film più costoso che Netflix abbia finora prodotto, ma il regista Rawson Marshall Thurber (Dodgeball, Skyscraper) è già pronto a ritornare a collaborare con il colosso dello streaming online.

Come riporta infatti in esclusiva Deadline, Netflix si è accaparrata i diritti del nuovo heist movie Kingdom Come, nato da un'idea dello stesso Thurber e la cui sceneggiatura verrà scritta da Kyle Ward (Machete Kills, Underworld: Blood Wars), con il filmmaker dietro la macchina da presa non appena terminati i lavori con Red Notice.



Curiosamente, si tratta del secondo heist movie di grande respiro dopo il film attualmente in lavorazione con The Rock, per giunta consecutivo. Al momento non si conoscono comunque i dettagli della trama, ancora riservati.



Insieme a Rawson Marshall Thurber, a produrre troveremo anche Beau Bauman con la sua Good One Productions. L'ultimo film scritto da Kyle Ward, Dogtown, basato sulla graphic novel Bodybags, è stato recentemente acquistato dalla Bold Films, con Sean Daniels e Jason Brown alla produzione.



Al momento Kingdom Come non ha ancora una data d'uscita ed è nelle primissime fasi preliminari di stesura. Ci vorrà del tempo, probabilmente non prima del 2022.