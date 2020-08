Netflix acquista Fear Street: in arrivo la trilogia dell'autore di Piccoli Brividi

Secondo quanto riportato da Variety, Netflix ha acquisito i diritti della trilogia di Fear Street basata sulla serie di romanzi horror per ragazzi scritta dal papà di Piccoli Brividi R. L. Stine.

I tre film sono stati completati dal regista Leigh Janiak per la 20th Century Fox, ora di proprietà della Disney, ma la compagnia ha deciso di venderli per via delle difficoltà ad inserirli nel proprio calendario delle uscite cinematografiche.

In seguito all'acquisizione, Netflix sta pianificando di distribuirli sulla propria piattaforma la prossima estate a un mese di distanza l'uno dall'altro, come parte dell'evento nominato "L'Estate della Paura". Troveremo nel cast Gillian Jacobs (Community), Sadie Sink (Stranger Things), Kiana Madeira, Olivia Welch, Benjamin Flores Jr., Ashley Zukerman, Emily Rudd, McCabe Slye, Fred Hechinger, Julia Rehwald, Darrell Britt-Gibson and Jeremy Ford.

Queste le sinossi dei tre capitoli (via Bloody Disgusting):

Fear Street 1: Nel 1994, in seguito ad una brutale tragedia avvenuta a Shadyside, nell'Ohio, un gruppo di ragazzi scopre che la serie di eventi terrificanti che hanno afflitto la loro città per molti anni potrebbe non essere dovuta al caso, e loro potrebbero essere le prossime vittime.

Fear Street 2: Camp Nighwing, nel 1978, è diviso tra i campeggiatori e i responsabili che provengano dalla prosperosa città di Sunnyvale e gli emarginati di Shadyside. Quando gli orrori passati delle loro città prendono vita, i protagonisti dovranno unirsi per risolvere un terrificante mistero prima che sia troppo tardi.

Fear Street 3: Una città coloniale è in preda ad un'isterica cacciale alle streghe dalle conseguenze catastrofiche ormai da secoli, e toccherà ad un gruppo di teenager del 1994 provare a mettere fine a questa maledizione prima che sia troppo tardi.