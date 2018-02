Netflix acquista i diritti dello zombie movie canadese Les Affamés

Nell’era in cui i non morti sono protagonisti di show televisivi più che di lungometraggi, Netflix ha deciso di puntare su un prodotto che nell’ultima edizione delha vinto il premio nella categoria Miglior film canadese. Stiamo parlando di, pellicola in lingua francese diretta da

Per Aubert, che ha anche scritto la sceneggiatura, Les Affamés rappresenta il coronamento della sua carriera, un successo di critica e di pubblico che gli ha consentito di poter vincere lo scorso settembre uno dei premi più ambiti in uno dei festival più importanti al mondo.

Il servizio di streaming renderà disponibile il lungometraggio a partire dal 2 marzo, ad eccezion fatta del Canada, che dovrà attendere il 2019, l’America Latina e l’Europa dell’est. In Italia il film di Robin Aubert è stato presentato l’anno scorso al Torino Film Festival.

Les Affamés è ambientato in un piccolo villaggio remoto del Quebec dove i residenti non sembrano essere più gli stessi. I loro corpi stanno cedendo e hanno iniziato ad attaccare le persone che amano. Un manipolo di sopravvissuti incomincerà a nascondersi tra i boschi alla ricerca di altre persone sfuggite a questi attacchi.

Questo il commento del regista alla notizia dell’acquisizione da parte di Netflix:

“Sono orgoglioso che il pubblico di Netflix potrà vivere tutte le emozioni del film nella sua versione originale, nella mia lingua madre, ricca e colorata, piena di storia e di mistero, un contributo che caratterizza pienamente il mio universo come regista. Sebbene abbia fiducia nel genere umano, sono altresì spaventato quando rabbia ed odio prendono il sopravvento su di noi. Les Affamés riecheggia lo stato attuale nella società occidentale. Realizzare uno zombie movie è stata il mio personale modo per esprimere al tempo stesso paure e speranze riguardo a ciò a cui andiamo incontro”.

In alto troverete una clip tratta dal film che il canale YouTube di Netflix ha pubblicato da poco.