Netflix acquista Connected: il nuovo film di Phil Lord e Chris Miller andrà in streaming!

Ai servizi streaming è sfuggito No time to die e stando ai report sfuggirà anche Top Gun: Maverick, ma a quanto pare Netflix è riuscita ad accaparrarsi un titolo per certi versi molto atteso.

Si tratta del film d'animazione Connected, nuova fatica produttiva dei cineasti Phil Lord e Chris Miller, le geniali e pluripremiate menti dietro al franchise di The Lego Movie e all'Oscar di Spider-Man: Un nuovo universo.

Prosegue dunque l'odissea del film d'animazione originale: realizzato dalla e per la Sony Pictures sotto il titolo di The Mitchell vs The Machines, l'opera ha successivamente cambiato il titolo in Connected, ma adesso con Netflix tornerà al suo titolo originale. Sony aveva pianificato di distribuire il film nelle sale prima di rimuoverlo dal proprio calendario, una mossa che aveva fatto intravedere possibilità di vendita. Secondo quanto riferito, l'accordo, che esclude la Cina, è stato stipulato per oltre $100 milioni di dollari. Nessuna delle due società ha confermato il budget di produzione, ma in base al mercato e alle usuali cifre per i film d'animazione si stima che la produzione sia costata tra i $50 milioni a $100 milioni di dollari.

Mike Rianda ha scritto e diretto il film insieme a Jeff Rowe. Per altri approfondimenti, guardate il trailer ufficiale di Connected ... pardon, di The Mitchell vs The Machines.