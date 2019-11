Netflix acquisisce i diritti per la graphic novel The Unsound, un nuovo horror è in arrivo

Un nuovo progetto entra in produzione, o almeno dovrebbe iniziare presto, visto che Netflix ha appena acquistato i diritti per il film ispirato a The Unsound, la graphic novel scritta da Cullen Bunn e Jack Cole. Sulla sedia di regia ci sarà David Sandberg, regista di Shazam!, che dopo una parentesi lontano dal suo genere natio, torna all'horror.

Il regista è divenuto celebre per i suoi film Annabelle: Creation (2017), spin-off di The Conjuring narrante la genesi della bambola posseduta, e il meno noto Lights Out - Terrore nel buio (2016), primo successo del regista.

Adesso, Sandberg ritorna per portare alla vita le vicende narrate in un fumetto dai toni cupi ed horror, un avvincente thriller ambientato in un ospedale psichiatrico:

"In The Unsound una psichiatra ritorna nell'ospedale dove la madre, adesso ricoveratavi, lavorava da giovane con lo scopo di porre fine ai sanguinosi eventi che si stanno verificando al suo interno. Indagando scopre la dura realtà del suo passato, che sembra essere legato agli oscuri segreti nascosti nell'ospedale psichiatrico. Improvvisamente lei e la madre hanno più cose in comune di quanto credesse."

Il romanzo è edito dalla BOOM! Studios, la più grande testata fumettistica americana dopo Marvel e DC Comics, che segna con questo progetto il sodalizio con Netflix... Riuscirete ad arrivare ai titoli di coda?



