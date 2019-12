Netflix sotto accusa per aver pagato viaggi costosi ad alcuni critici cinematografici

L'industria cinematografica tradizionalista non condivide molte delle manovre commerciali di Netflix, e una nuova inchiesta pubblicata in queste ore sulle pagine del Washington Post riguardanti la campagna For Your Consideration non farà che inasprire i rapporti.

Stando alle informazioni rivelate dall'illustre quotidiano, il colosso dello streaming avrebbe pagato di tasca propria i costosi soggiorni di alcuni critici cinematografici invitati tra Los Angeles e New York per visionare i film che la piattaforma vuole promuovere in vista degli Oscar 2020. A tali eventi sarebbero stati invitati non solo giornalisti, ma anche registi e celebrità, e il Post - che si guarda bene dall'utilizzo di termini come "mazzette" o "prezzolati", ma che ad essi strizza l'occhio - sostiene che i lussuosi servizi pagati dalla major comprometterebbero il giudizio obiettivo di chi riceve questi benefici.

Netflix, nel frattempo, ha negato ogni accusa.

Nel sottobosco della stampa cinematografici i biglietti gratuiti, i gadget e i press-book non sono certo una novità e non esistono solo negli Stati Uniti, dato che costituiscono una base per la promozione di un film o di un progetto televisivo, e gli studi spesso offrono biglietti aerei o alloggi per le visite sul set. Tuttavia, cercare di "comprarsi" i votanti durante la stagione dei premi, per quanto non illecito, è per lo meno poco elegante.

Anche per gli standard di tali viaggi, Netflix sfoggia spesso hotel a cinque stelle e famosi ristoranti nei suoi "pacchetti". Tra l'altro va notato che la maggior parte dei critici americani già risiede a New York o a Los Angeles, e il Post sottolinea quanto alloggi costosi e i pranzi eleganti potrebbero sembrare un po' eccessivi.

Tuttavia, i critici citati nell'articolo del Post hanno affermato che i viaggi non hanno avuto alcun impatto sui loro voti a favore o contro Netflix. Voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.

I Critics Choice Awards andranno in onda il 12 gennaio 2020. Per altri approfondimenti guardate tutte le nomination e recuperate il nostro saggio su The Irishman di Martin Scorsese.