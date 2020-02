Netflix e Aardman Animation realizzeranno lo speciale di Natale di Shaun the Sheep

L'acclamato studio d'animazione della Aardman Animation ha unito le forze con Netflix per la realizzazione di A Winter’s Tale From Shaun the Sheep, uno speciale di Natale di mezz'ora che arriverà sulla piattaforma durante le festività natalizie del 2021.

La notizia arriva a pochi giorni dall'approdo sul servizio di streaming on demand di A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon, commedia fantascientifica sequel del film Shaun the Sheep, a sua volta candidato all'Oscar nel 2015 dopo un incasso di $106 milioni di dollari al botteghino internazionale. La sua uscita sul servizio on demand è prevista per San Valentino negli USA.

Sebbene lo speciale natalizio appena annunciato riprenda chiaramente il titolo della celebre commedia di William Shakespeare, la sinossi rivelata in concomitanza dell'annuncio pare non avere nulla a che fare con la storia del bardo. La trama del film Ardman/Netflix infatti recita:

"Le pecore preferite di tutto il mondo sono le protagoniste della loro storia invernale. L'eccitazione stagionale di Shaun si trasforma in sgomento quando un raid alla fattoria per ottenere calze più grandi per il gregge porta inavvertitamente alla scomparsa di Timmy. Shaun può riavere indietro Timmy prima che diventi il regalo per qualcun altro? Preparatevi per un'avventura "Santastica" che insegnerà a tutti il vero valore del Natale!"

A Winter’s Tale From Shaun the Sheep è stato scritto da Giles Pilbrow da una storia di Pilbrow e Mark Burton. Lo speciale animato stop-motion sarà diretto per Aardman da Steve Cox e prodotto da Richard Beek. Mark Burton, Sarah Cox e Carla Shelley sono i produttori esecutivi.

Con questo ultimo progetto in lavorazione, Netflix rafforza la sua crescente lista di offerte originali nel campo dell'animazione: lo streamer sarà presente domenica 9 febbraio ai 92esimi Academy Awards con ben due titoli in nomination per l'Oscar al miglior film d'animazione, con Klaus e I Lost My Body che si contenderanno il titolo con Toy Story 4, Dragon Trainer 3 - Il Mondo Nascosto e Missing Link.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo alla recensione di A Shaun The Sheep Movie: Farmageddon.