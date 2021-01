Netflix, 5 western da recuperare se siete abbonati alla piattaforma

Dopo avervi consigliato cinque grandi thriller da vedere su Netflix e Amazon Prime Video, torniamo oggi a occuparci di una sola piattaforma streaming alla volta, volgendo lo sguardo a uno dei generi più "anziani" e amati dal cinefili di tutto il mondo, quel western immortale e straordinario.

Per l'occasione, vogliamo proporvi cinque titoli di genere da recuperare o vedere su Netflix se siete abbonati alla piattaforma, e ve lo diciamo subito: ben tre titoli dei cinque proposti sono dei fratelli Coen, che nella loro straordinaria e poliedrica carriera di sceneggiatori e registi hanno contribuito a plasmare il western nel profondo.



Iniziamo allora subito con l'ultimo loro film del 2018 prodotto proprio da Netflix, La ballata di Buster Scruggs, che è un film a episodi ovviamente di stampo di genere dove gli autori hanno affrontato diverse tematiche, passando dalla commedia al dramma e arrivando anche fino all'orrore.



Il secondo è l'indimenticabile Gli Spietati di Clint Eastwood, tra le pietre miliari del genere. Segue poi subito dopo Il Grinta, altro titolo dei Coen e adattamento del romanzo di Charles Portis, uscito nel 2010 e con protagonista un fantastico Jeff Bridges. Il film è per altro molto più fedele all'opera originale rispetto alla versione del 1969 interpretata da John Wayne.



Vi consigliamo anche il bellissimo Hell of High Water di David Mackenzie e scritto da Taylor Sheridan, anche questo interpretato da Jeff Bridges. È un western contemporaneo con un rispiro drammatico e thriller davvero incredibile.



E concludiamo con il superlativo Non è un paese per vecchi dei Coen, vincitore del Premio Oscar come Miglior Film nel 2007.