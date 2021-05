Netflix: 5 nuovi horror da non perdere se siete abbonati!

Continuiamo a riprendiamo anzi i nostri puntuali consigli per la visione in streaming tornando a Netflix e al genere dell'orrore, che in questa grigia domenica di maggio potrebbe ben adattarsi al mood di un fine settimana non del tutto colorato da passare magari in compagnia sul divano, davanti a un buon film.

Il primo titolo che vi proponiamo è il nuovo La casa inquietante di Daniel Prochaska, commedia horror austriaca piacevole e scorrevole dedicata soprattutto ai più giovani. Ricorda un po' il Monster House di Gil Kenan, nonostante questo sia live-action e il film del 2006 invece animato.



Passiamo poi a Brightburn prodotto da James Wan, una rilettura cinica, violante e spietata della storia di Superman con un ragazzino che anziché usare i suoi poteri per fare del bene sceglie la via contraria, in una trionfo di sangue decisamente considerevole. Alla regia due fratelli Gunn, che però niente c'entrano con i due Gunn ben più famosi, dando vita a un simpatico caso di omonimia.



C'è poi Resident Evil: Vendetta, quarto film della saga CGI tratta dal franchise videoludico e con protagonisti Chris Redfield e Leon Scott Kennedy. Terminiamo infine con L'alba dei morti viventi di Zack Snyder, in attesa del suo Army of the Dead in arrivo il prossimo 21 maggio, e con The Conjuring 2 - Il Casa Enfield, anche questo in attesa di The Conjuring: Per ordine del diavolo in uscita a giugno.