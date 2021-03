Netflix: 5 nuovi horror da guardare se siete abbonati

Nuovo articolo, nuova proposta. Data la periodicità degli aggiornamenti dei servizi streaming, torniamo puntualmente a elencarvi diversi titoli di genere approdati da pochi giorni o poche settimane sui diversi servizi come Netflix o Amazon, e per la precisione ci dedichiamo oggi al primo e all'orrore.

Di seguito, trovate cinque film horror da rivedere o recuperare proprio su Netflix nei prossimi giorni, in attesa delle diverse novità di aprile. Il primo dei cinque titoli è il bellissimo The Others di Alejandro Amenabar con protagonista Nicole Kidman. È considerato uno dei migliori horror al femminile mai girati, con una Kidman davvero eccezionale alla guida di un cast quasi interamente composto da donne.



C'è poi The Conjuring - Il Caso Enfield di James Wan, secondo capitolo della fortunata saga cinematografica dedicata ai Coniugi Warren interpretati da Patrick Wilson e Vera Farmiga. La storia è ambientata a Londra, nel borgo di Enfield, e vede i due demonologi indagare su un nuovo e inquietante caso di possessione.



Il terzo film è Man in the Dark di Fede Alvarez, un thirller-horror atipico e molto amato che vede protagonisti un gruppo di ladruncoli sprovveduti decisi a commettere un furto nella casa di un "anziano" cieco. La scelta si rivelerà sbagliatissima.



E infine vi proponiamo The Orphanage di Juan Antonio Bayona e il fantastico Split di M. Night Shyamalan.