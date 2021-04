Netflix, 5 nuovi action da recuperare per gli abbonati

Dopo avervi consigliato 5 film action da vedere su Netflix, tra cui Il fuggitivo con Harrison Ford e Miami Vice di Michael Mann, torniamo ad esplorare il catalogo della piattaforma streaming per scoprire altre 5 pellicole d'azione che ogni abbonato non dovrebbe lasciarsi sfuggire.

Iniziamo i nostri consigli di oggi con Triple Frontier, originale Netflix del 2019 con protagonisti Ben Affleck, Charlie Hunnam, Oscar Isaac, Pedro Pascal e Garret Hedlund nei panni di un gruppo di veterani dell'esercito ed ex agenti speciali che si riuniscono per rapinare un signore della droga sudamericano.

Se siete in cerca di adrenalina unita un maestoso impianto musicale, invece, non possiamo che consigliarvi di recuperare Baby Driver, action scatenato e ipercinetico diretto da Edgar Wright (Trilogia del Cornetto, Last Night in Soho) di cui è già in lavorazione un sequel. Il protagonista del film è Baby, un giovane pilote costretto a lavorare per un boss del crimine che dovrà sfruttare tutte le sue abilità per riavere la sua vita e la sua libertà.

Parlando di cinema d'azione, non possiamo che guardare alla filmografia dell'immenso Walter Hill. In caso non lo aveste ancora visto, infatti, su Netflix è disponibile uno dei lungometraggi più celebri e amati del regista: I guerrieri della notte. Vero e proprio cult movie di fine anni '70, si tratta di un affresco generazionale che mescola la sottocultura underground all'azione cruda e diretta a cui Hill ci ha sempre abituato.

A proposito di sequel in arrivo, vi segnaliamo la presenza nel catalogo di Atomica Bionda, pellicola diretta da David Leitch (Deadpool 2, Hobbs & Shaw) che vede come protagonista Charlize Therone nei panni di una delle più letali spie dell'MI6 impegnata in una pericolosa missione a Berlino in piena Guerra Fredda.

Infine, visto che Tom Cruise e Christopher McQuarrie sono attualmente impegnati con le riprese di Mission: Impossible 7, per prepararvi al ritorno di Ethan Hunt vi consigliamo di recuperare (o rivedere) Mission: Impossible - Rogue Nation, primo capitolo dell'arco narrativo iniziato con l'approdo nel franchise del regista di Jack Reacher.