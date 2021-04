Netflix, 5 nuovi action da non perdere sulla piattaforma

Il catalogo Netflix offre sempre una scelta piuttosto ampia a chiunque voglia concedersi una tranquilla serata sul divano di casa, in solitaria o in compagnia di famiglia o amici (questi ultimi in tempi migliori, magari). Ma dove cercare nel caso in cui ci si volesse rilassare con un buon film action?

Il catalogo, fortunatamente, ci offre anche stavolta un po' di novità a cui rivolgersi, che si tratti di vere e proprie new entry o di graditissimi ritorni: alla prima categoria appartiene ad esempio New Gods: Nezha Reborn, film animato che farà la gioia di tutti gli appassionati di arti marziali e di mitologia cinese.

A proposito di mitologia, ci sembra giusto segnalarvi il ritorno nel catalogo de La Furia dei Titani; sempre restando in tema ritorni, nel corso degli ultimi giorni abbiamo visto comparire nuovamente nel catalogo Netflix buona parte dei film della saga di Fast & Furious, per cui un rewatch di un classico come Tokyo Drift potrebbe senz'altro essere una buona idea.

Thuder Force potrebbe invece essere il film giusto per chiunque sia alla ricerca di azione scanzonata unita a una buona dose di ironia, mentre in Hasta el Cielo i fan de La Casa di Carta ritroveranno una vecchia conoscenza come Miguel Herran. Avete già visto i film in questione? Fatecelo sapere nei commenti! Qui, intanto, trovate la top10 Netflix della scorsa settimana.