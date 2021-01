Netflix: i 5 migliori film action e i 5 peggiori nel catalogo

Continuiamo il giro di proposte targato Netflix, questa volta addentrandoci in un genere specifico che è quello dell'action, alla scoperta dei cinque migliori titoli originali d'azione del colosso dello streaming ma anche dei cinque titoli peggiori prodotti in esclusiva dalla piattaforma. Iniziamo subito.

Tra i migliori non si può non citare il sensazionale Tyler Rake con Chris Hemsworth, tra i maggiori successi di Netflix di sempre e anche film d'azione esplosivo diretto dall'esordiente Sam Hargrave, che piazza un piano sequenza forsennato di 12 minuti al centro della narrazione. Dato che è sempre prodotto dai fratelli Russo, inseriamo immediatamente tra i migliori titoli anche il recente Mosul.



Proseguiamo poi con il frastornante 6 Undeground di Michael Bay, seguito dal bellissimo L'Immortale di Takashi Miike e basato sull'omonimo manga giapponese di Hiroaki Samura. E ultimo ma non ultimo Polar con Mads Mikkelsen, anche questo tratto da un fumetto.



Come peggiori e sempre originali Netflix segnaliamo invece il nuovo Shaft con Samuel L. Jackson, il terribile The Do-Over di Adam Sandler (ma sarebbe da citare anche I ridicoli 6), il recente We Can Be Heroes di Robert Rodriguez, una sorta di rip-off de Le avventure di Sharkboy e Lavagirl, e infine The Old Guard con Charlize Theron e anche The Last Days of American Crime.



Li avete visti tutti? Fatecelo sapere nei commenti.