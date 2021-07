Netflix: 5 nuovi horror da guardare durante il weekend

Con l'arrivo della trilogia di Fear Street e il film italiano A Classic Horror Story su Netflix, riprendiamo i nostri consigli per la visione in streaming con cinque pellicole che gli abbonati del servizio, e in particolare gli amanti dell'orrore, non dovrebbero assolutamente perdersi.

Il primo di questi è Alive, zombie-movie coreano in cui un ragazzo appassionato di videogiochi rimane isolato nel suo appartamento durante un'epidemia che trasforma le persone in famelici non morti. Sull'onda del successo dell'altrettanto valido Train to Busan, ha contribuito a rilanciare le sale cinematografiche coreane dopo la chiusura causata dalla pandemia.

Proseguiamo poi con Cloverfield, mockumentary diretto da Matt Reeves e prodotto da J.J. Abrams diventato in brevissimo tempo un cult del genere, grazie anche al successo ottenuto per via di un efficacissima campagna marketing virale. Il film segue un gurppo di ragazzi che cercano di attraversare una New York sotto attacco di un mostro gigantesco e misterioso.

Se siete in cerca di un vero e proprio classico, invece, il catalogo della piattaforma propone Dracula di Bram Stoker, capolavoro del 1992 firmato Francis Ford Coppola che rivista in modo originale e visionario il leggendario romanzo dello scrittore irlandese. Ad interpretare il conte Vlad troviamo un grandissimo Gary Oldman in uno dei ruoli più iconici e acclamati della sua carriera.

Il quarto film è Crawl - Intrappolati, disaster movie prodotto da Sam Raimi e diretto da Alexandre Aja che vede Kaya Scodelario alle prese con dei famelici coccodrilli in una Florida devastata dai tornadi. Concludiamo infine con Apostolo, thriller horror dall'autore di The Raid, Gareth Evans. In un'atmosfera mortifera e dal taglio psicologico conturbante, il film un uomo intraprende un pericoloso viaggio su un'isola sperduta per cercare la sorella scomparsa, la quale è stata rapita dai membri di una raccapricciante setta.