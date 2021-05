Netflix: 5 film di zombie da vedere se siete abbonati

Il catalogo Netflix è abbastanza ampio e fornito da soddisfare gli amanti del cinema di ogni genere: non fa eccezione dunque lo zombie movie, che sulla nota piattaforma streaming è rappresentato da alcuni esponenti davvero niente male che meriterebbero quantomeno uno sguardo.

Partiamo dall'ultimo arrivato, vale a dire il chiacchieratissimo Army of the Dead: chi volesse approfondire la cosa farà bene a rivolgersi alla nostra recensione del film di Zack Snyder, ma per ora vi basti sapere che l'ultimo lavoro del regista di 300 e Justice League vi offrirà la giusta dose di azione e divertimento.

Pur non eguagliando i fasti dell'originale di George Romero, anche il remake de L'Alba dei Morti Viventi datato 2004 merita sicuramente un'opportunità, così come quel Warm Bodies che mette insieme apocalissi zombie, commedia sentimentale e Romeo e Giulietta.

World War Z non ha bisogno di presentazioni: il film di Marc Forster è un rispettabilissimo esponente del genere e vanta un Brad Pitt in stato di grazia, nonché la presenza del nostro Pierfrancesco Favino. A proposito di Italia: il nostro consiglio è di dare un'occhiata al particolarissimo The End? L'Inferno Fuori di Daniele Misischia, ambientato quasi interamente nel vano di un ascensore.

Avete già visto i film in questione? Fatecelo sapere nei commenti! A noi, intanto, non resta che augurarvi buon divertimento in compagnia di tanti, simpaticissimi zombie.