Netflix, 5 film tra le top 10 di settembre che dovete assolutamente guardare

Netflix ha inagurato il mese di settembre con una ricca proposta sulla propria piattaforma streaming, tra film e serie tv che da anni ormai conquistano il gradimento del pubblico di casa. Come sempre Netflix propone la Top 10 dei programmi più visti e oggi vogliamo consigliarvene 5 da non perdere e inserire nella vostra lista.

Ecco i 5 titoli della Top 10 che abbiamo pensato di consigliarvi e che trovate disponibili in questi giorni proprio nella libreria di Netflix. Tra i titoli non potrà esserci in futuro un regista molto apprezzato dal pubblico: Gore Verbinski è stato scaricato da Netflix e non produrrà il suo film di animazione in cantiere.



Ecco i nostri 5 consigli:

I Came By di Babak Anvari: George McKay (Captain Fantastic, 1917) e Hugh Bonneville (Downton Abbey, Monuments Men) sono protagonisti di un thriller avvincente, che racconta la storia di un giovane graffitista che prende di mira le case di persone benestanti. Così facendo scopre un segreto oscuro nella vista di un prestigioso giudice.

Uncharted di Ruben Fleischer: Tom Holland (Spider-Man: No Way Home) è Nathan Drake, protagonista della pellicola tratta dall'omonima e celebre serie di videogiochi. Diretto da Ruben Fleischer, il film è l'occasione di vedere Holland in un ruolo differente da Peter Parker ma conosciuto in tutto il mondo, soprattutto dai fan del settore videoludico.

Me Time di John Hamburg: Kevin Hart e Mark Wahlberg sono i due mattatori del film di Hamburg, che racconta la storia di un padre casalingo che finalmente riesce a godersi del tempo libero dopo parecchi anni. Decide di ricontattare un vecchio amico con il quale vivrà un pazzo week-end che potrebbe sconvolgergli la vita.

Un marito fedele di Barbara Topsøe-Rothenborg: la storia di un coppia che viene sconvolta dalla scoperta del tradimento dell'uomo nei confronti della moglie. Da quel momento si scateneranno una serie di situazioni che potrebbero far precipitare le cose. Adattamento del romanzo di Anna Ekberg.

Papillon di Michael Noer:Charlie Hunnam (King Arthur) e Rami Malek (Bohemian Rhapsody) sono protagonisti del remake del film del 1973, nei ruoli che furono di Steve McQueen e Dustin Hoffman, in un racconto incredibile sulla prigionia e le fughe dalla colonia penale dell'isola del Diavolo.





Scoprite tutti i film su Netflix a settembre 2022.