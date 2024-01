Netflix, 5 film a cui dare un'occhiata questa settimana

La domanda giù gettonata davanti alla N rossa di Netflix è sempre la stessa: quale film vediamo? Per evitare il rischio di alzarsi alle quattro di mattina dal divano senza averne visto neanche uno, vi veniamo in aiuto noi con una breve lista dei cinque miglior film da vedere questa settimana su Netflix!

Una mano fa sempre comodo per destreggiarsi tra titoli su titoli senza perdersi le ultime novità della piattaforma:

Brawl in Cell Block 99: in arrivo su Netflix proprio il 15 gennaio, il film di S. Craig Zahler è un thriller in cui potete ammirare un inedito Vince Vaughn nel ruolo di un ex pugile che deve uccidere un uomo detenuto in una prigione di massima sicurezza per salvare la moglie incinta da un vendicativo signore della droga.

Passiamo a Freaks: scifi con note più horror, scritto e diretto da Zach Lipovsky e Adam B. Stein, sarà disponibile nel catalogo Netflix dal 17 gennaio. Il film racconta la storia di una bambina di sette anni rinchiusa in casa dal padre convinto che il mondo sia un luogo troppo pericoloso per la famiglia. Questo non fa altro che alimentare la curiosità della piccola sulla realtà esterna dove nulla è come sembra. Potete scoprire cosa ne pensiamo nella nostra recensione di Freaks.

Il 18 gennaio, invece, è il giorno di Dalle ceneri: film drammatico tratto da una storia vera, Dalle ceneri di Khalid Fahad racconta un misterioso incidente avvenuto in una scuola che semina il caos tra studenti e insegnanti. Diretto da Philip Koch, 60 minuti è il film sull'MMA di Philip Koch in arrivo su Netflix il 19 gennaio: il protagonista è il lottatore di arti marziali miste Octavio, interpretato da Emilio Sakraya, prigioniero in una lotta contro il tempo. Octavio ha solo 60 minuti per presentarsi alla festa di compleanno della figlia, altrimenti rischia di perderne l'affidamento. La sua decisione, però, non trova il consenso di alcuni pericolosi criminali che iniziano a dargli la caccia.

Infine vi proponiamo The Kitchen film britannico e prodotto da Netflix Original con protagonista Kane Robinson nel ruolo di Izi, sullo sfondo di una Londra di un futuro distopico, l'uomo si prepara a fuggire da The Kitchen, uno degli ultimi complessi residenziali rimasti a Londra come vediamo nel trailer di The Kitchen. Ma quando il giovane orfano Benji entra nella sua vita, tutto cambia. Il film che racconta un divario tra poveri e ricchi portato oltre ogni limite arriverà sulla piattaforma di streaming il 19 gennaio.