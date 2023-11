Netflix, 5 film da tenere d'occhio questa settimana

Nel marasma di piattaforme streaming saltate fuori negli ultimi anni, Netflix resta comunque una certezza quando si cerca qualcosa da guardare pur non avendo in mente nulla di preciso: dando uno sguardo alla top 10 italiana del servizio streaming, dunque, è facile individuare qualcosa da consigliare a chiunque voglia concedersi un po' di relax.

A saltare all'occhio non può non essere in primis I Vantaggi del Tradimento, ennesimo thriller erotico con cui Netflix sembrerebbe aver fatto centro dopo il successo de recente Fair Play: la storia qui segue le vicende di Babi, che dopo aver scoperto il tradimento del suo fidanzato intraprende una relazione basata principalmente sul sesso con Marco, un ragazzo conosciuto durante un viaggio.

Cosa dire invece di Reptile, che sicuramente farà breccia nei cuori di chi ama i film crime un po' old school: il cast composto da Benicio Del Toro, Alicia Silverstone e Justin Timberlake è una certezza, e la storia del detective un po' fuori dagli schemi che tenta di venire a capo di uno strano omicidio è un classico che, se ben raccontato, non riesce proprio mai a stancare.

C'è spazio ovviamente anche per gli amanti dell'horror: Sorella Morte riprende il trend delle suore da brividi esploso con The Nun, ma lo fa a modo suo e riuscendo decisamente a spaventare almeno quanto il suo collega; Pain Hustlers - Il Business del Dolore ci presenta invece una coppia formata da Emily Blunt e Chris Evans alla quale è davvero impossibile dire di no.

Chiudiamo con quel Sonic 2 entrato in top 10 un paio di settimane fa e tutt'altro che intenzionato ad uscirne: il film sul porcospino blu targato Sega garantisce divertimento assicurato e adatto a tutta la famiglia. Insomma, l'imbarazzo della scelta c'è tutto: non vi resta che armarvi di telecomando e fare la vostra!