Netflix, 5 film sportivi per aspettare la partita dell'Italia

Una giornata sportiva così l'Italia non la viveva da tempo: tra un Matteo Berrettini che coltiva il sogno Wimbledon e una Nazionale di calcio impegnata per la prima volta dal 2012 nella finale di un torneo ce n'è abbastanza da stare in ansia fino a stasera. Perché, dunque, non ingannare l'attesa di Italia-Inghilterra con un bel film a tema?

Netflix, in tal senso, ci offre alcune buone opportunità, il più delle quali autoprodotte: il primo titolo a venirci in mente è ad esempio Il Divin Codino, film che ci racconta la carriera di una leggenda del nostro calcio come Roberto Baggio, qui splendidamente interpretato (nonostante si tratti di un film tutt'altro che perfetto) da un Andrea Arcangeli in gran forma.

Mito per mito, passiamo a quello per eccellenza, almeno per quanto riguarda il rettangolo verde: Maradona in Messico ci racconta uno spaccato particolare della vita del compianto Pibe de Oro, qui impegnato nel disperato tentativo di salvataggio della Los Dorados, squadra di Culiacan, territorio devastato dal traffico di droga.

Ma non si può nominare il Diego nazionale senza parlare anche di Pelé: O Rey è infatti il protagonista assoluto del documentario Pelé: Il Re del Calcio, prodotto proprio da Netflix per omaggiare uno dei giocatori più iconici di tutti i tempi. Passiamo allora a una produzione tutta italiana, vale a dire Il Campione, storia di ragazzo tanto talentuoso quanto ingestibile dal punto di vista caratteriale, al punto da costringere la società ad affiancargli un tutor per ammorbidire i suoi atteggiamenti: nel cast troviamo attori come Stefano Accorsi e Ludovica Martino.

Chiudiamo con una piccola deviazione: The English Game è infatti una miniserie che narra le origini del calcio moderno in Inghilterra. Guardarne qualche episodio potrebbe essere un buon modo di trascorrere il pomeriggio, ma trattandosi di una produzione inglese la cosa potrebbe forse intimorire qualche tifoso più scaramantico! Per gli appassionati di tennis, invece, ecco quali sono i migliori film per celebrare la finale di Wimbledon tra Berrettini e Djokovic.