Netflix: 5 film in scadenza sulla piattaforma da vedere il prima possibile

A tutti noi è capitato almeno una volta di adocchiare un film interessante, rimandarne la visione e infine non trovarlo più all’interno del catalogo della piattaforma prescelta: per arginare questo fastidioso inconveniente, vi suggeriamo 5 opere cinematografiche da guardare il prima possibile prima che scompaiano da Netflix!

Visto che l'ospitata di Al Pacino ai premi Oscar 2024 è stata foriera di critiche e di prese in giro di varia natura, è forse necessario riportare un po’ d’ordine e ricordarci di una delle performance più memorabili dell’attore. Scarface (1983) nacque dalla collaborazione di tre mostri sacri della settima arte: diretto da Brian De Palma, scritto da Oliver Stone e interpretato da Al Pacino, questo imperdibile capolavoro è un remake del classico omonimo diretto da Howard Hawks nel 1932. Questo film e tutti gli altri che vi elencheremo nell'articolo saranno disponibili su Netflix fino al prossimo 30 marzo.

Visto che abbiamo citato Howard Hawks, come non consigliarvi The Hateful Eight? In questo film del 2015, Quentin Tarantino omaggia numerosi registi leggendari, tra cui proprio Howard Hawks e John Ford: un tributo imperdibile ai generi western e noir, sempre e comunque nello stile unico dell’autore di Pulp Fiction. Se poi siete reduci dalla visione dell'ultima serie creata da Guy Ritchie (qui trovate la nostra recensione di The Gentlemen) e, allo stesso tempo, avete esultato per la meritatissima vittoria di Robert Downey Jr. agli ultimi premi Oscar, non potete certo dire di no ai due film dedicati proprio da Ritchie a Sherlock Holmes. Il fatto che Sherlock Holmes (2009) e Sherlock Holmes: Gioco di ombre (2011) siano entrambi in scadenza potrebbe essere visto come un invito a immergersi nuovamente e il più presto possibile in questa rilettura originale e vivace del leggendario investigatore creato da Arthur Conan Doyle, magari guardandosi un film dopo l’altro. Chiudiamo con Collateral (2004), uno dei film più geniali e sottovalutati di Michael Mann: le strade di Los Angeles fanno da sfondo all’imprevedibile incontro tra un sicario e un tassista, rispettivamente interpretati da Tom Cruise e Jamie Foxx, in quella che forse rappresenterà la notte più lunga delle loro vite.

Su Babylon (Steelbook 4K UHD Blu-ray Blu-ray Bonus) è uno dei più venduti di oggi.