Netflix, 5 film da riscoprire assolutamente sulla piattaforma

Continuiamo a consigliarvi alcuni dei più interessanti titoli da rivedere e riscoprire sulla piattaforma di streaming online, e dopo avermi proposto i cinque originali Netflix da non lasciarvi sfuggire, vi invitiamo oggi a premere play sul telecomando della TV e recuperare per riscoprire cinque film sulla piattaforma streaming.

Uscito dopo il mirabolante e straordinario successo del Bohemian Rhapsody con Rami Malek, che per altro è valso all'interprete un premio Oscar come Miglior Attore Protagonista, lo splendido e dirompente Rocketman di Dexter Fletcher è passato più in sordina rispetto al collega, anche se a dire la verità era tanto artisticamente quanto interpretativamente superiore al film di Bryan Singer (finito dallo stesso Fletcher).



Il secondo è American Sniper di Clint Eastwood, forse uno dei suoi film meno "complessi" e più fracassoni - a modo suo - ma diretto magnificamente dall'attore e regista e con un Bradley Cooper davvero entusiasmante e bravissimo.



Proseguiamo poi con l'italiano Perfetti Sconosciuti di Paolo Genovese, che resta ancora oggi attualissimo e brillante, nonostante siano già passati cinque anni dalla sua uscita cinematografica. Quarto posto per Flight di Robert Zemeckis, tra i suoi titoli più cupi e passati in sordina, e infine un anime, Promare, un inno al dinamismo animato e all'azione, instancabile e con una colonna sonora davvero fantastica.