Netflix: 5 film perfetti da vedere per la Festa di Halloween

La festa di Halloween 2023 sta arrivando e per l'occasione la piattaforma di streaming on demand Netflix propone tantissime novità in fatto di horror, con nuovi film in arrivo per tutti gli abbonati.

In questo articolo abbiamo selezionato per voi 5 film horror da vedere su Netflix in occasione di Halloween 2023:

Sorella Morte : nuovo film del maestro dell'horror spagnolo Paco Plaza, è sostanzialmente la versione horror di The Nun 2, capitolo del The Conjuring Universe che invece ha scelto una virata verso i territori dell'action. La storia, ambientata nella Spagna postbellica, segue la giovane novizia con poteri soprannaturali Narcisa (Aria Bedmar), che raggiunge un ex convento ora trasformato in una scuola femminile per diventare insegnante mentre strani eventi e situazioni sempre più inquietanti inizieranno a tormentarla.

