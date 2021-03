Netflix: 5 film action da vedere in streaming se siete abbonati

Quando si ha voglia di passare una serata davanti alla TV senza necessità di impegnarsi troppo dopo una faticosa giornata di studio o lavoro un buon film d'azione è tutto quello che serve: Netflix, come al solito, viene in nostro aiuto con un catalogo che ci offre ben più di un'opzione a cui rivolgerci.

Nel consigliarvi qualche titolo non possiamo non partire da The Italian Job: il film del 2003 con Mark Wahlberg e Charlize Theron è ormai un vero e proprio classico nel proprio genere e non mancherà di regalarvi un paio d'ore di spensieratezza. Discorso simile vale per Il Fuggitivo, del 1993, con un Harrison Ford in gran forma e una strizzatina d'occhio ai fan di Scrubs.

Miami Vice del 2006 con Colin Farrell e Jamie Foxx non ha bisogno di presentazioni: la firma è quella di un maestro del genere come Michael Mann, per cui tutto ciò che possiamo dirvi è di schiacciare play sulla fiducia. Merita inoltre una menzione un qualunque capitolo di Mission: Impossible, la saga con Tom Cruise che, da 25 anni a questa parte, ha sempre portato a casa il gradimento dei fan di tutto il mondo.

Chiudiamo dunque con Bumblebee: il film di Travis Knight è senz'altro adatto anche ai più piccoli ed è considerato da molti la miglior espressione della saga di Transformers. Insomma, cos'aspettate? Non vi resta che cominciare a sfogliare il catalogo! Action a parte, comunque, ecco alcuni film tratti da videogiochi presenti su Netflix.