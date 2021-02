Netflix, 5 commedie romantiche da guardare a San Valentino

Quale modo migliore di trascorrere la serata di San Valentino se non davanti a un bel film, ora che si è ovviamente impossibilitati ad optare per ristoranti, locali ed uscite di ogni altro genere? Anche stavolta, dunque, le piattaforme streaming come Netflix arrivano in nostro soccorso, offrendoci un'ampia scelta di titoli da recuperare o rivedere.

Spulciando il catalogo di Netflix, dunque, abbiamo deciso di consigliarvi quelle che per noi sono 5 tra le migliori commedie romantiche disponibili sulla piattaforma, a partire da un classico senza tempo come Love Actually: certo, Natale è passato da un pezzo, ma in fin dei conti il film corale con Colin Firth, Keira Knightley e Alan Rickman fa sempre il suo figurone quando c'è da parlare di romanticismo.

Una certezza per occasioni del genere è poi rappresentata da L'Amore non Va in Vacanza, con Cameron Diaz, Jack Black, Jude Law e Kate Winslet; nel caso in cui abbiate voglia di qualcosa di più brillante ecco invece Midnight in Paris, tra i migliori Woody Allen post-2000 e, seppur forse non esattamente romantico nel senso classico del termine, anch'esso senz'altro efficace nel declinare alcune particolari accezioni dell'amore.

In Crazy, Stupid, Love potrete invece ritrovare la splendida coppia formata da Emma Stone e Ryan Gosling che tanto abbiamo amato in La La Land (oltre ad uno Steve Carell in splendida forma); per concludere, invece, Il Diario di Bridget Jones è un highlander del genere che, in fin dei conti, può risultare adatto anche per un San Valentino da single impenitenti. Nel caso in cui non siate in vena di romanticismo, invece, ecco 3 film di fantascienza da recuperare su Netflix.