Netflix: 3 horror da recuperare se siete abbonati alla piattaforma streaming

Dopo aver visto la nuova Top 10 della settimana su Netflix, torniamo ad esplorare il catalogo del colosso dello streaming per scoprire 5 film horror da non perdere assolutamente se siete abbonati al servizio.

Partiamo con un classico senza tempo della cinematografia dell’orrore, ovvero L’esorcista, capolavoro del 1973 diretto da da William Friedkin a partire dall'omonimo romanzo di William Peter Blatty. La storia è quella di Regan MacNeil (interpretata da un’iconica Linda Blair), una ragazzina di 12 anni che viene posseduta da una malvagia entità demoniaca che richiederà l’intervento di un giovane prete in crisi spirituale e del proprio anziano mentore (Max Von Sydow). A proposito della pellicola, di recente Universal ha stanziato €400 milioni per lo sviluppo di una nuova trilogia de L’esorcista.

Il secondo consiglio di oggi è La Casa, riuscito remake dell'indimenticabile cult di Sam Raimi che ha firmato il debutto alla regia di Fede Alvarez (Man in The Dark, Millennium - Quello che non uccide). Come il suo predecessore, il film è ambientato in una baita immersa nella foresta dove un gruppo di amici risveglia inconsapevolmente un temibile demone antico.

Infine, dato il recente successo ottenuto da Bong Joon-ho grazie all’acclamato Parasite, vi proponiamo The Host: tra i maggiori incassi della storia del cinema coreano, si tratta di un monster movie dai tratti fortemente politici che riflette sulle ingiustizie del governo nei confronti dei rispettivi cittadini, qui alle prese con una terrificante creatura anfibia nata da una mutazione.