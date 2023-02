Netflix, 3 grossi film in scadenza: scoprite quali e sbrigatevi a recuperarli!

La piattaforma di streaming on demand Netflix ha avvertito in queste ore che presto 'farà spazio sul proprio catalogo' per i nuovi film in arrivo nel 2023, rimuovendo tre grossi titoli dalla propria offerta.

Stiamo parlando di The Pusher, Crimson Peak e Urban Legend, che usciranno dalla piattaforma dal 28 febbraio prossimo: se non li avete mai visti o avevate in programma di rivederli, affrettatevi a farlo perché tra qualche giorno Netflix li rimuoverà dal catalogo.

The Pusher è il thriller poliziesco diretto da Matthew Vaughn con protagonista Daniel Craig e un cast che include anche Tom Hardy, Colm Meaney, Michael Gambon e Sienna Miller. Racconta la storia del piano pensionistico di un affabile e determinato trafficante di cocaina londinese, che subisce una battuta d'arresto quando il suo capo gli propone un ultimo lavoro.

Crimson Peak è la rilettura di Guillermo Del Toro dei tropi narrativi della classica storia da horror gotico della casa infestata, con Mia Wasikowska, Jessica Chastain, Tom Hiddleston e Charlie Hunnam alle prese con la storia di una giovane ereditiera che, dopo aver sposato un misterioso aristocratico inglese, si trasferisce in un'antica casa fatiscente e inquietante, dove scopre sinistri segreti.

Infine, Urban Legend è l'horror cult di Jamie Blanks del 1998, la cui trama prende spunto da numerose 'leggende metropolitane' e include nel cast Jared Leto, Alicia Witt, Rebecca Gayheart, Tara Reid, Michael Rosenbaum e Robert Englund.

