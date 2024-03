Netflix, 3 film da vedere questa settimana sulla piattaforma

Anche questa settimana Netflix è nostra amica: la madre delle piattaforme streaming sta per accogliere nel suo catalogo un po' di novità a cui potrebbe valere la pena dare un'occhiata, ma come sempre non manca di offrirci anche un po' di opportunità decisamente valide in termini di rewatch di classici amatissimi.

Il primo consiglio che vogliamo darvi questa settimana riguarda Spaceman: il film con Adam Sandler ha già esordito nella top 10 Netflix e va ad inserirsi in quel filone che da qualche anno sta cercando (con successo: chiedere a Diamanti Grezzi per informazioni) di far guadagnare al buon Adam un po' di crediti come attore capace di inserirsi alla grande anche in contesti lontani da quello comico al quale ci ha da sempre abituato.

Questo venerdì 8 marzo sarà invece la volta di Damsel, il film che vedrà una Millie Bobby Brown prossima all'addio a Stranger Things vestire i panni di una donna che, pronta a convolare a nozze con un bellissimo principe, si ritrova invece ad essere abbandonata nelle profondità di una caverna in compagnia di un drago sputafuoco.

Per chi volesse rilassarsi con un grande classico, invece, non possiamo non notare la presenza nella top 10 de Il Diavolo Veste Prada: il film con Meryl Streep e Anne Hathaway è uno di quelli capaci di non passare mai di moda e, ne siamo certi, saprà come farvi passare una bella serata anche all'ennesimo rewatch! E voi, pensate di affidarvi a uno di questi film? Fatecelo sapere nei commenti!