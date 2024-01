Netflix, 3 film da tenere d'occhio questa settimana

Netflix è come le grandi città, c'è chi va e chi viene: i film che ci interessano vanno dunque presi al volo nel momento giusto, per quanto lunga possa essere la loro permanenza. Per cominciare bene questo neonato 2024, dunque, abbiamo pensato di consigliarvi un po' di film appena arrivati in catalogo a cui dare un'occhiata.

In attesa dell'arrivo del nuovo film di George Clooney e Adam Sandler, ecco ad esempio The Batman: il film con Robert Pattinson è una delle ultime new entry in catalogo e rappresenta senza dubbio un valore aggiunto per la piattaforma, essendo uno dei cinecomic più apprezzati degli ultimi anni e uno degli Elseworld sui quali il DC Universe di James Gunn e Peter Safran sembra intenzionato a puntare con maggior convinzione.

Il 1 gennaio 2024 è stato poi il turno dell'aggiunta di Wonder, delicato film del 2017 con Owen Wilson e Julia Roberts nei panni dei genitori di un ragazzino (interpretato dal bravissimo Jacob Trembley) nato con la sindrome di Treacher Collins e alle prese con il suo approccio con la scuola e i compagni di classe.

Proprio a partire da oggi troveremo invece nel catalogo Netflix La Società della Neve, film che segue le avventure di un gruppo di sopravvissuti a un disastro aereo nel cuore delle Ande: apprezzatissimo dalla critica, difficilmente deluderà le vostre aspettative. E voi, avete già dato una possibilità ai film di cui sopra? Fatecelo sapere nei commenti!