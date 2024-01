Netflix, 3 film da tenere assolutamente d'occhio questa settimana

Dopo il rinnovo di David Fincher con Netflix, arriva la conferma che il regista ci delizierà con altri film e serie da lui realizzati per gli anni a venire, sempre in collaborazione con la piattaforma streaming. E sempre a proposito di Netflix, ecco 3 film da tenere d’occhio questa settimana sul servizio streaming:

L’ombra del giorno

Di recente aggiunto su Netflix, il film italiano del 2022 con Riccardo Scamarcio ha rapidamente scalato la classifica e si trova adesso al primo posto dei film più visti sulla versione italiana del servizio streaming. Vale la pena dare un’occhiata? La trama recita: “Mentre il regime fascista porta l'Italia degli anni '30 verso la guerra, un ristoratore di provincia assume una giovane i cui segreti trasformano la sua visione del mondo”

La Favorita

Se è vostra intenzione andare a vedere al cinema la nuova opera di Yorgos Lanthimos, Povere Creature, ma non avete ancora visto il suo ultimo film “La favorita”, da adesso avete la giusta occasione. Il film è infatti stato aggiunto recentemente su Netflix Italia. “Mentre l'erratica regina Anna perde il controllo del regno in guerra, la sua confidente più fidata si scontra con una scaltra giovane rivale per ottenere l’affetto della sovrana”

The Kitchen

Se siete appassionati di fantascienza, l’esordio alla regia di Daniel Kaluuya, già presente in Nope e Get Out di Jordan Peele, potrebbe fare al caso vostro. “Izi sta per lasciare The Kitchen, una delle ultime zone di case popolari di Londra. Tuttavia, l'arrivo nella sua vita del giovane Benji lo pone di fronte a decisioni difficili."

