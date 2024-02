Netflix, 3 film da recuperare o riguardare durante questa settimana

È lunedì, si torna a scuola o al lavoro, si riprende con i soliti impegni e l'eterna routine: cosa c'è di meglio, dunque, che potersi rilassare la sera davanti a un buon film? Netflix è sempre nostra amica in tal senso, per cui ecco anche questa settimana un po' di consigli per evitare di star lì per ore a spulciare il catalogo.

Partiamo con un vero e proprio classico per coloro che sono cresciuti a cavallo tra gli anni '90 e i primi '00: La Mummia è sbarcato nel catalogo Netflix pochi giorni fa, e siamo sicuri che a molti di voi non mancherà la voglia di tornare a vivere ancora una volta (o, chissà, magari per qualcuno sarà la prima!) le avventure di Brendan Fraser e Rachel Weisz in Egitto.

Per restare al passo con i tempi ecco invece Cenere, la produzione turca che in questi giorni sta conquistando Netflix in Italia e non solo: si tratta della storia di una donna che, dopo aver letto il libro che dà il titolo al film, sente l'irresistibile bisogno di partire per Istanbul alla ricerca del protagonista dello stesso.

Nel caso in cui abbiate bisogno di passare una serata con i piccoli di casa (o per tornare un po' bambini voi stessi: nessuno vi giudicherà!) ecco invece Orion e il Buio, storia di un bambino che, dopo aver incontrato l'incarnazione della sua peggior paura, scoprirà che non c'è proprio niente da temere. E voi, avete già deciso cosa guardare?