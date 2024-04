Netflix, 3 film da recuperare sulla piattaforma questa settimana

I giorni post-Pasqua si portano addosso un immancabile carico di pigrizia: quale miglior momento, dunque, per concedersi qualche ora sul divano davanti a un bel film offertoci da Netflix? Anche questa settimana le cose da segnalare non mancano, e noi non vogliamo perdere l'occasione di segnalarvele in tempo.

Si parte con un vero e proprio cult per gli amanti di un certo tipo di horror un po' vintage: stiamo parlando di Tremors, che farà il suo esordio sulla piattaforma lunedì 1 aprile permettendoci di divertirci ancora una volta grazie a quei vermoni tanto poco credibili, quanto a loro modo incredibilmente iconici per il genere. Qui, per saperne di più, vi lasciamo la nostra recensione di Tremors.

I più sognatori troveranno pane per i loro denti a partire da giovedì 4 aprile, quando sulla piattaforma arriverà Fabbricante di Lacrime: la trasposizione dell'omonimo romanzo di Erin Doom seguirà le avventure di Nica e Rigel, due ragazzi che, dopo una difficile infanzia trascorsa in orfanotrofio, si scopriranno legati da un sentimento tanto forte quanto complicato.

Sabato 6 aprile arriva invece Elvis: il film con Austin Butler ha attirato su di sé tanti elogi e altrettante critiche, ma è sicuramente uno di quelli incapaci di passare inosservati! Se amate il Re e lo stile di Baz Luhrmann, questo potrebbe essere il film che fa per voi. A noi, intanto, non resta che augurarvi buona visione!

