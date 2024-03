Netflix, 3 film da non perdere questa settimana sulla piattaforma

Settimana nuova, film nuovi: il catalogo Netflix è immenso e in costante aggiornamento, ragion per cui è tutt'altro che difficile trovare di settimana in settimana qualcosa di nuovo da guardare. Il rischio, al contrario, è quello di perdersi nell'imbarazzo della scelta: noi, come sempre, siamo qui pronti a indirizzarvi nella direzione giusta!

Mentre il trailer di Fabbricante di Lacrime ci ricorda l'arrivo del film il prossimo 4 aprile, noi abbiamo già individuato i film da consigliarvi per trascorrere qualche serata in totale relax durante la settimana appena iniziata: il primo titolo saltato ai nostri occhi è Code 8, thriller fantascientifico in due parti che segue le vicende di un uomo con superpoteri (in un mondo in cui questi ultimi sono diffusi e ormai accettati dalla società) che finisce in un brutto giro per aiutare la madre malata (nel cast c'è anche Stephen Amell, l'ex-Arrow della serie The CW!).

Il secondo film che vogliamo consigliarvi è invece Destini Incrociati, tra gli ultimi lavori del compianto Sydney Pollack: qui troviamo Harrison Ford e Kristin Scott Thomas alle prese con una terribile rivelazione saltata fuori dopo un incidente aereo nel quale sono morti i rispettivi coniugi... Che però viaggiavano l'uno accanto all'altro registrati come marito e moglie!

Sull'onda lunga degli Oscar 2024 chiudiamo con Il Calamaro e la Balena: per la regia di Noah Baumbach (all'opera come sceneggiatore in Barbie al fianco di Greta Gerwig), il film ci presenta una famiglia sull'orlo di una crisi in cui Jeff Daniels interpreta un famoso romanziere e Laura Linney una moglie che scopre di avere un insospettato talento per la scrittura. E voi, darete una possibilità a uno di questi film? Fatecelo sapere nei commenti!

Su AQUAMAN E IL REGNO PERDUTO (BS) è uno dei più venduti di oggi.