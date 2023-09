Netflix, i 3 film più importanti da tenere d'occhio questo mese

Se il nuovo film interattivo Choose Love disponibile sulla piattaforma proprio non fa per voi, ecco i 3 film più importanti in arrivo in streaming su Netflix questo mese che tutti gli abbonati dovrebbero tenere d'occhio.

La probabilità statistica dell'amore a prima vista : dopo aver perso il volo da New York a Londra, Hadley (Haley Lu Richardson) e Oliver (Ben Hardy) si incontrano per caso all'aeroporto ed entrano subito in sintonia. La lunga notte che trascorrono insieme in aereo passa in un batter d'occhio, ma all'atterraggio a Heathrow i due sono costretti a separarsi e ritrovarsi nella confusione sembra impossibile. A meno che il destino non intervenga per trasformare questi compagni di viaggio in compagni di vita...Tratto dal popolare romanzo omonimo di Jennifer E. Smith, il film è una nuova commedia romantica dai produttori del franchise di Tutte le volte che ho scritto ti amo. In uscita il 15 settembre.

Nowhere: Mia (Anna Castillo) è una donna incinta che fugge da un regime totalitario nascondendosi in un container con il marito. Costretta a separarsi da lui, deve lottare per la sopravvivenza quando un violento temporale la scaraventa in mare. Sola e alla deriva in mezzo all'oceano, dovrà affrontare di tutto per salvare la vita della figlia e ritrovare il proprio compagno. In uscita il 29 settembre.

