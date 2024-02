Netflix, 3 film da guardare questa settimana sulla piattaforma

È lunedì sera, la settimana è ricominciata e ha portato con sé il solito carico di stress, preoccupazioni e problemi da risolvere (no, non vogliamo farla troppo tragica: ci saranno stati sicuramente anche dei bei momenti, su!): cosa c'è di meglio di arrivare a sera pronti a rilassarsi sul divano davanti a un bel film su Netflix?

La regina delle piattaforme streaming è come sempre nostra amica in questi momenti e, dopo averci presentato il primo teaser di Fabbricante di Lacrime, è pronta a tenerci compagnia con un po' di film a cui dare una chance per passare una serata tranquilla in totale relax. Ma quali sono i titoli che vogliamo consigliarvi questa settimana?

In primis c'è Players, che farà sicuramente felici gli amanti della commedia romantica: forte di due star come Tom Ellis e Gina Rodriguez, il film segue le vicende di Mack, giornalista sportivo che ha trascorso la vita a inventare nuove tecniche di seduzione... Dobbiamo davvero dirvi come andrà a finire? Gli amanti della fantascienza troveranno invece pane per i loro denti con The Abyss, nel quale troviamo Ed Harris nei panni di un ingegnere petrolifero impegnato nel recupero di un sottomarino nucleare scomparso in circostanze misteriose.

Direttamente dalla Polonia arriva invece Uccidimi, Tesoro!, che ci farà appassionare alle vicende di due coniugi che, in seguito a una grossa vincita alla lotteria, cercano di uccidersi a vicenda per appropriarsi del denaro. E voi, darete una possibilità a uno dei film di cui sopra? Fatecelo sapere nei commenti!