Netflix: 3 film di fantascienza d'autore da recuperare sulla piattaforma

Gli appassionati della fantascienza troveranno pane per i loro denti su Netflix, dato che il catalogo del popolare servizio di streaming on demand include tantissimi titoli a dir poco imperdibili.

Il primo che vi proponiamo è Annientamento di Alex Garland, con un cast che include Natalie Portman, Tessa Thompson e Oscar Isaac: vagamente ispirato ad Apocalypse Now e Stalker, il film è l'adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo scritto da Jeff VanderMeer, primo capitolo della trilogia dell'Area X, e racconta il viaggio di un gruppo di scienziate all'interno di una misteriosa zona aliena spuntata sulla superficie della Terra.

Passiamo poi a Mute di Duncan Jones, neo-noir ispirato a Blade Runner ma appartenente all'universo narrativo che il figlio di David Bowie ha creato con Moon, cult della fantascienza con Sam Rockwell (presente in Mute tramite un cameo): la storia è ambientata in una Berlino futuristica ed è incentrata su un barista muto poco avvezzo alla tecnologia che sarà costretto ad addentrarsi nel sottobosco criminale della metropoli quando la sua ragazza scomparirà nel nulla da un giorno all'altro. Nel cast Alexander Skarsgård, Paul Rudd e Justin Theroux.

Infine vi parliamo di Anon di Andrew Niccol: il leggendario autore di Gattaca e Lord of war recluta Amanda Seyfried e Clive Owen per mettere in scena un mondo in cui la vita di ogni cittadino viene registrata e scaricata in un database chiamato “Ether”, al quale le autorità possono accedere per perseguire i criminali. L'investigatore al centro della storia sarà chiamato ad investigare una serie di omicidi commessi da qualcuno in grado di coprire le proprie tracce manipolando il database.

Per altri consigli: