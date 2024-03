Netflix, 3 film che dovreste vedere sulla piattaforma questa settimana

La Pasqua si avvicina, ma prima c'è da stringere i denti un altro po': durante questi giorni in cui, al netto della primavera in arrivo, ci ritroveremo comunque di sera a cercare qualcosa da guardare comodamente sdraiati sul divano dopo una stancante giornata di studio o lavoro, ecco quindi Netflix correre come sempre in nostro aiuto.

Il nostro primo consiglio di questa settimana è rivolto a chi ama un certo tipo di romanticismo: Irish Wish ha da poco fatto il suo esordio sulla piattaforma e vede Lindsay Lohan coinvolta in un triangolo amoroso nato in occasione del matrimonio della sua migliore amica in Irlanda. Per chi volesse farsene un'idea, qui vi lasciamo il trailer di Irish Wish.

Le Mans '66 - La Grande Sfida non ha bisogno di presentazioni: con Christian Bale e Matt Damon nei panni rispettivamente di Ken Miles e Carol Shelby, il film diretto da James Mangold e uscito nel 2019 ci racconta una delle rivalità più appassionanti della storia dei motori (qui, a proposito, trovate la nostra recensione di Le Mans '66).

Chiudiamo con Chef - La Ricetta Perfetta, che nel 2014 vide Jon Favreau dar volto a uno chef che lascia un lavoro prestigioso per dedicarsi al suo vero sogno: aprire un food truck: un film che non potrà non lasciarvi con un gran sorriso e una gran fame, anche grazie ad un cast che comprende volti come Robert Downey Jr., Sofia Vergara e John Leguizamo. A noi, intanto, non resta che augurarvi buona visione!

