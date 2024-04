Netflix, 3 film che dovreste recuperare questa settimana sulla piattaforma

Quando ci si rivolge a Netflix non si sbaglia (quasi) mai: la piattaforma, al netto delle frequenti cancellazioni e di un catalogo che cambia di continuo, riesce sempre e comunque ad offrire una varietà di film capace di accontentare tutti. A quali titoli, dunque, vi consigliamo di dare uno sguardo questa settimana?

Partiamo con una new entry: Scoop ha fatto il suo esordio su Netflix lo scorso 5 aprile e, grazie a una Gillian Anderson in formissima, ci racconta in maniera inedita la storia della famosissima intervista al principe Andrea durante la quale si parlò, tra le altre cose, del suo legame con Jeffrey Epstein (qui, per saperne di più, vi lasciamo il trailer di Scoop).

Per chi avesse voglia di romanticismo e sorrisi, la scelta giusta potrebbe invece essere Crazy, Stupid, Love: la commedia con Ryan Gosling, Emma Stone e Steve Carell è ormai un piccolo classico del genere e, anche all'ennesimo rewatch, non manca mai di strappare la giusta dose di sorrisi grazia a un cast davvero funzionale.

In questi giorni in cui Dune - Parte 2 mette in ginocchio il box-office, inoltre, può essere interessante tornare agli albori della carriera di Timothée Chalamet con Il Re, che si ispira all'Enrico V di Shakespeare per raccontarci l'ascesa del giovane re d'Inghilterra (coadiuvato dal suo delfino interpretato da Robert Pattinson). Anche questa settimana, insomma, la possibilità di scegliere non manca: a noi non resta che augurarvi buona visione!

