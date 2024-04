Netflix, i 3 film che dovreste assolutamente recuperare questa settimana sulla piattaforma

Con le prime brezze primaverili la voglia di uscire di casa a godersi una bella serata all'aperto c'è tutta, ma gli impegni e il meteo altalenante non sempre lo permettono: anche stavolta, dunque, Netflix è nostra amica nell'offrirci un modo semplice per trascorrere qualche ora di relax comodamente sdraiati sul divano.

Tra i film che vogliamo consigliarvi questa settimana non può mancare C'è Ancora Domani: il clamoroso successo di Paola Cortellesi ha da poco fatto il suo esordio sulla piattaforma e, neanche a dirlo, sembra decisamente intenzionato a bissare gli incredibili risultati ottenuti durante il periodo trascorso nelle sale (a proposito, qui vi lasciamo alcuni film italiani da recuperare assolutamente su Netflix).

Gli amanti dell'horror potrebbero invece apprezzare The Ceremony - Invito Mortale, la cui protagonista scopre, dopo la morte dei suoi genitori, di avere un cugino ancora in vita di cui ignorava completamente l'esistenza: i segreti di quest'ultimo, però, si riveleranno decisamente spaventosi... Ma non vi sveleremo oltre!

Se avete amato Unbreakable e Split, potrebbe infine essere il momento di dare un'occhiata a Glass, capitolo conclusivo della trilogia supereroistica di M. Night Shyamalan che vede il ritorno dei protagonisti dei due film precedenti: cos'aspettate, dunque? Afferrate il telecomando e concedetevi al divano!

Su Avatar - La Via Dell'Acqua - Dvd è uno dei più venduti di oggi.